Orsolini: “Vittoria di carattere, come chiede il mister. La strada è quella giusta”

Il Bologna ha battuto in rimonta la Sampdoria per 2-1. Gli uomini di Mihajlovic hanno retto dopo un primo tempo difficile, per poi vincere nella ripresa.

Ai microfoni di Sky, Riccardo Orsolini, ha commentato la vittoria arrivata grazie ad un suo gol.

Queste le sue parole: “Tre punti che ci volevano. L’importante era tornare al successo e allontanaci da una zona rossa che si era fatta complicata. Oggi abbiamo mostrato carattere e un gioco buono a tratti. Si è visto lo spirito di squadra e la personalità che vuole il mister. Non dimentichiamo che questa è una squadra molto giovane, stiamo lavorando duro per assimilare bene i giusti concetti e poco alla volta stiamo venendo fuori. La voglia di fare bene e l’intraprendenza non ci mancano di certo, la strada è quella giusta per salvarci”.