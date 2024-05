Orsolini: “Thiago Motta? Felici se dovesse restare”

L’esterno del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport riguardo la stagione ormai agli sgoccioli: “Dopo Napoli ero convinto sarebbe andato tutto bene. Il segreto? La costanza. E che non ci credevamo fino alla fine. Pur volendolo. Dopo l’aritmetica per Conference ed Europa League non ci siamo detti nulla. Perché sapevamo che avremmo potuto prenderci di più ma senza darci pressione. Il volere sempre di più aiuta, per noi è stato un motore. Thiago Motta? Mi ha fatto capire l’importanza degli allenamenti. In passato mi allenavo in funzione della gara ora ci alleniamo come fosse una partita. E’ cambiata tutta la prospettiva. Se il mister dovesse andare via? Gli faremo l’in bocca al lupo se deciderà così; se invece resterà saremo molto felici”.

Foto: Instagram Bologna