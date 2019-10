Orsolini su Mihajlovic: “È difficile non averlo fisicamente con noi. Vorrei giocare in Nazionale”

Non solo Fabio Paratici. Anche Riccardo Orsolini è stato ospite al Premio Manlio Scopigno, ad Amatrice, premiato come ‘Miglior Promessa Mantenuta’. Il giocatore del Bologna ha parlato a margine dell’evento, soffermandosi in particolare sul proprio rapporto con Sinisa Mihajlovic: “Ha dato una svolta importante alla mia carriera, concedendomi la fiducia che mi mancava. È difficile non averlo con noi, nonostante il suo staff ci sostenga sempre. Spero si rimetta presto, il suo carattere e la sua forza sono determinanti”.

Chiosa finale sulla speranza di vestire la maglia azzurra: “Sarebbe motivo di orgoglio, sarei stato felice di giocarci ma bisogna rispettare le scelte. Spero possa arrivare presto la mia occasione”.

Foto: Twitter Bologna