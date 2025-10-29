Orsolini: “Sono più maturo, ma non un top player. In Nazionale giocherei anche in porta”

Riccardo Orsolini si è raccontato in una intervista a Dazn: “Sicuramente siamo davanti all’Orso più maturo. Non parlo dei goal, parlo di personalità e di giocate giuste. Sono arrivato a un’età in cui è il momento di capire certe cose, per fare un ulteriore step. Non voglio che il mio cervello pensi: “Sono un top player, adesso mi siedo, faccio quello che voglio”. Devo sempre averla, la fame di arrivare: non voglio sentirmici, un top player. Sto cercando di portare l’Orsolini del Bologna anche in Nazionale. Gattuso mi sta dando molta fiducia, e infatti lo ringrazio. Ma in questo momento, più che di Orsolini in Nazionale, esiste solo un obiettivo: abbiamo solo quello in testa e non si parla d’altro! Io in Nazionale giocherei anche in porta, per raggiungere quell’obiettivo. Ma adesso la Nazionale viene prima di Orsolini, non il contrario”.

Foto: Instagram Bologna