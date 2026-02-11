Orsolini sbaglia, Taylor no: la Lazio elimina il Bologna ai rigori e va in semifinale di Coppa Italia

11/02/2026 | 23:09:24

La Lazio raggiunge l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia. Finisce 1-1 al Dall’Ara con i gol di Castro e Noslin, ai rigori decide Taylor e Sarri fa festa. In un primo tempo equilibrato il guizzo vincente per il Bologna lo trova Castro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’attaccante ha sbloccato il risultato al 30′ e i ragazzi di Italiano hanno poi chiuso in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa esce la Lazio di Sarri che trova subito il pari con Noslin, l’uomo della Coppa Italia. Noslin, innescato da Dele-Bashiru, beffa Skorupski e pareggia i conti al Dall’Ara. Finisce 1-1 e si va ai calci di rigore. Tavares segna. Ferguson sbaglia. Dia segna. Dallinga segna. Marusic segna. Orsolini sbaglia.

foto x bologna