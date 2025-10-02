Orsolini: “Ottimo primo tempo, poi non siamo riusciti ad essere incisivi”

02/10/2025 | 22:11:23

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato a Sky dopo la gara pareggiata contro il Friburgo.

Queste le sue parole: “Sapevamo che veniva qui una squadra forte, che aveva vinto la prima partita con il Basilea. Li avevamo studiati bene, conoscevamo i loro punti di forza e credo che abbiamo fatto il primo tempo che dovevamo fare: tosto, rognoso, contro una squadra tedesca, quindi non lo scopro di certo io. Dopo essere passati in vantaggio dovevamo tenere, non ci siamo riusciti. Probabilmente è stata una disattenzione difensiva, una palla inattiva regalata, posso dire”.

Il rigore che ha portato al pareggio vi ha condizionati molto? “Abbiamo preso quel rigore che purtroppo ci ha tagliato un po’ le gambe. C’era comunque tutto il tempo per poterla riprendere, ma non ci siamo riusciti, siamo stati poco incisivi in avanti”.

Quali sono gli spunti positivi che portate via da questa partita? “Quando si fanno prestazioni di questo livello qualche spunto importante c’è sempre. E niente, da questo punto dobbiamo ripartire, guardando avanti con fiducia”.

La testa ora va subito al campionato? “Sì, già si guarda a domenica e poi penseremo alla prossima gara di Europa League”.

Foto: sito Bologna