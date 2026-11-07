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Orsolini: “Obiettivo Europa? Non lo so, serve una squadra umile”

07/11/2026 | 21:06:40

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L’attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita vinta contro il Parma. Queste le sue parole:
“Se torneremo a puntare all’Europa? Non lo so, per come si era messa qualche tempo fa volerei basso! Mi piacerebbe pensare a giocare ogni partita pensando di poterla vincere e fare i calcoli il più tardi possibile. Quando ti fai prendere dall’acquolina poi senti frenesia e non ti porta sempre benefici. Serve una squadra umile, voglio fare i complimenti a tutti, anche chi non ha giocato si sta allenando da Dio e aiuta anche chi gioca. Importante ritrovare il gruppo e riposarsi anche, abbiamo qualche giorno di riposo”.
Foto: X Bologna