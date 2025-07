Orsolini: “Non ho mai manifestato il desiderio di andare via, sto bene qui”

30/07/2025 | 11:19:43

Riccardo Orsolini ha parlato con sincerità del proprio futuro al Bologna in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ribadendo il legame con la maglia rossoblù e la volontà di restare. “Sono qui da tanti anni, è normale affezionarsi alla piazza, ai tifosi. È un po’ come una lunga relazione: se finisce, dispiace”, ha spiegato l’esterno offensivo, sottolineando quanto sia forte il suo attaccamento al club. Il giocatore ha anche chiarito alcune recenti interpretazioni: “In conferenza sono stato serio perché non volevo alimentare voci o parlare di ipotesi. Non ho mai manifestato il desiderio di andare via, né alla società né al mio entourage. Se dovesse arrivare qualcosa di concreto, se ne parlerà con il club prima di tutto. Ma al momento non ci sono frizioni, non ho mal di pancia, sto bene qui.” Infine, un commento sulle parole del dirigente Di Vaio, che lo ha definito incedibile: “È un segnale di grande stima e lo apprezzo. Poi è vero, il mercato è imprevedibile, soprattutto negli ultimi giorni, ma non sto cercando vie d’uscita. Non ho intenzione di creare confusione.”

Foto: Instagram Bologna