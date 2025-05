Orsolini: “Loro sono il Milan, ma le partite partono da 0-0. Evitare il finale di venerdì, altrimenti prendiamo gli schiaffi”

12/05/2025 | 14:00:38

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ricomincia da San Siro e si racconta al Corriere della Sera, in vista della finale di Coppa Italia contro il Milan: “Ho segnato dalla mia mattonella, in quel gol c’è tutto me stesso. Attacco alla profondità, rientro e tiro. San Siro mi porta bene, mi gasa. Dei numeri sono felice: 13 reti in campionato e 2 in coppa, spero non sia finita qui perché ne servono altri. Mi rende ancora più felice aver trovato grande continuità. Ho raggiunto un livello di maturità tale per capire tante cose. È stata la miglior stagione perché vissuta con il sorriso: non sempre è successo”.

Sulla sfida di venerdì: “Eravamo in vantaggio e pensavamo di gestire, il Milan non dava l’impressione di voler andare all’arrembaggio, gli abbiamo dato la scintilla che li ha riaccesi e noi ci siamo aperti come il burro. Se giochiamo così a Roma prendiamo gli schiaffi. Abbiamo capito cosa non dobbiamo fare. Favorita? Sulla carta loro a livello di nomi e blasone e poi sono il Milan. Le partite però vanno giocate e partono da 0-0 e noi sappiamo cosa fare e, ora, cosa non fare”.

Foto: sito Bologna