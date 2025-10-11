Orsolini: “L’importante era vincere, dare continuità e pensare alla partita di martedì”

11/10/2025 | 23:20:16

Riccardo Orsolini , attaccante del Bologna e della Nazionale, ha parlato a Sky dopo il 3-1 sull’Estonia: “Era una posizione inedita, però la partita richiedeva questo. Il mister ci ha schierati così per giocare all’attacco, abbiamo approcciato bene ma non era un campo facile: la Norvegia ha faticato. L’importante era vincere, dare continuità e pensare alla partita di martedì”.

L’insidia principale della partita? “Bisognava stare attenti, soprattutto quando perdevamo palla in uscita e uno degli attaccanti non riusciva ad aiutarci a salire. Abbiamo giocato con un modulo un po’ sbilanciato, però lo sapevamo. E ripeto: l’importante era portare i tre punti a casa, ora vediamo cosa succede”.

Foto: Instagram Orsolini