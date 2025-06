Orsolini: “L’esonero di Spalletti è una sconfitta per tutti noi”

09/06/2025 | 23:55:10

Riccardo Orsolini, attaccante della Nazionale, ha parlato a Rai Sport al termine della gara vinta per 2-0 sulla Moldova: “Personalmente sono entrato cercando di dare una spinta più offensiva alla squadra dopo un primo tempo non bellissimo per alzare la pressione. Ci siamo riusciti per buona parte della gara, poi nel finale abbiamo rischiato qualcosina e dobbiamo migliorare sotto questo aspetto perché contro squadre più attrezzate vieni punito”.

La goleada non c’è stata… “Stasera era importante vincere, dopo la disfatta di Oslo. L’esonero del mister ha destabilizzato ancora di più l’ambiente e volevamo salutarlo con una vittoria per riaccendere la speranza. Dispiace non averlo fatto con un risultato più largo perché quello era l’obiettivo”.

Come avete vissuto questi giorni? “È stato strano, rimani un attimo basito quando avviene a meno di 48 ore da una partita importante però siamo professionisti e dobbiamo cercare di rappresentare la nostra Nazione in qualsiasi condizione”.

Andando al Mondiale? “Assolutamente”.

Spalletti paga per tutti? “Quando c’è un’esonero è una sconfitta per tutti. L’allenatore è sempre il primo a pagare le conseguenze, si può solo sperare nel futuro e cercare di ripartire. Non sta a me a dire da cosa”.

Foto: Instagram Orsolini