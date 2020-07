Orsolini: “L’anno prossimo puntiamo ad un posto in Europa”

Riccardo Orsolini, calciatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro il Lecce: “Avevamo approcciato bene la gara, siamo passati subito in vantaggio dopo 5-6’. Complice il caldo e un calo di concentrazione ci siamo appiattiti, poi il Lecce è stato bravo a pareggiare. Ma noi lo siamo stati altrettanto nel ribaltarla e portarla a casa. Siamo stati fortunati, abbiamo speso tanto e questa vittoria era importantissima per noi”.

Le gare ravvicinate nella ripresa del campionato sono state complicate per tutti: “Quando sbagli una-due partite di fila è difficile riprendere la fiducia, la condizione fisica. Mi è mancata nelle ultime gare, mi sentivo più stanco del solito. Ma sto continuando a lavorare per rimettermi in forma e tornare quello del girone d’andata”.

Il Bologna è una solida realtà. Nella prossima stagione i felsinei punteranno all’Europa: “Adesso è tardino, però stiamo dando una segnale: saremo pronti in vista della prossima stagione, dove tutti si aspettano qualcosa in più da noi”.

Orsolini foto twitter bologna