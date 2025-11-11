Orsolini: “La convocazione? Sono rientrato dalla porta principale e sono orgoglioso del percorso fatto, voglio tenermi stretta questa Nazionale”

11/11/2025 | 15:31:21

L’attaccante del Bologna e della Nazionale italiana, Riccardo Orsolini, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Queste le sue parole:

“La mia crescita? In passato giocatori come Dzemaili e Palacio mi hanno aiutato tanto, erano già calciatori esperti ed affermati. Qualche tirata d’orecchie me l’hanno fatta. Io sono stato sempre bene con le persone con cui mi sono interfacciato, loro sono stati giocatori importanti, mi hanno dato consigli che mi hanno aiutato a crescere. Il mio rapporto con la Nazionale? Io ho esordito con Mancini nel 2019, poi ho saltato l’Europeo vinto e sono stato richiamato da Spalletti. Poi non sono stato convocato… Sono entrato ed uscito. Ora sono qui, sono rientrato dalla porta principale e sono orgoglioso del percorso fatto, voglio tenermi stretto questa Nazionale”.

Foto: Instagram Orsolini