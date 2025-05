Orsolini: “Felice di tornare in Nazionale. Deluso per la mancata chiamata all’Europeo”

27/05/2025 | 23:35:22

Riccardo Orsolini, fresco di convocazione in Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 in occasione del premio Cesarini: “Sono molto contento e orgoglioso di essere tornato in Nazionale, dopo l’ultima parentesi un po’ deludente con l’esclusione dagli Europei. Torno con l’entusiasmo che mi contraddistingue, con il mio sorriso e la mia voglia di mettermi a disposizione”.

L’Italia ha bisogno di creatività: “Io metterò a disposizione tutte le mie caratteristiche, che sono l’imprevedibilità, il dribbling, il senso del gol. Penso di poter questo alla Nazionale, poi è chiaro: ci sono i moduli, ci sono degli interpreti, questo è il lavoro del mister. E speriamo che vada bene, sono partite importantissime”.

Adesso affronterete l’Europa League con le idee più chiare: “Sì, abbiamo già fatto la Champions e abbiamo quest’esperienza che ci portiamo dietro. Ci servirà sicuramente, anche per capire delle dinamiche che abbiamo capito anche grazie a qualche schiaffo. Siamo consapevoli, siamo un gruppo straordinario e questo fa la differenza”.

Hai sentito Vincenzo Italiano in questi giorni? “Sì, ci siamo visti ieri sera alla cena di fine anno del club. Abbiamo parlato, non di calcio: lo vedo sereno, che sa quello che vuole. È un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, una persona straordinaria fuori dal campo. Ci puoi dialogare tranquillamente come se fosse tuo papà, è un valore aggiunto: spero possa dare continuità al progetto, poi vedremo”.

Anche De Silvestri? “Sì, dovrebbe continuare”.

Percepisci l’energia della città? “Sì, ci siamo fusi con la città. È un mix perfetto, abbiamo trovato un’alchimia tra società, tifosi, gruppo, ambiente del lavoro. Siamo una cosa sola, e secondo me le soddisfazioni che ci siamo tolti negli anni sono per il 90% merito del gruppo”.

Foto: Instagram Bologna