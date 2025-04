Orsolini e doppietta di Dallinga, il Bologna ipoteca la finale di Coppa Italia: 3-0 a Empoli

Il Bologna mette una serie ipoteca sul pass per la finale di Coppa Italia: 3-0 a Empoli. La gara si è sbloccata al 22′ con la rete di Riccardo Orsolini: Odgaard viene servito sul fondo, il danese la mette nel mezzo e, dopo un rimbalzo, la palla arriva al numero 7 rossoblu che si coordina al volo e porta avanti gli uomini di Italiano. Dopo poco più di cinque minuti arriva anche la rete del raddoppio per i rossoblu e a firmarla è Thijs Dallinga che sfrutta al meglio l’assist di Dan Ndoye. Nella ripresa arriva anche la rete del 3-0 e la doppietta personale per Dallinga. Ripartenza letale della squadra di Italiano: Ndoye brucia De Sciglio e mette in mezzo per il comodo tap-in vincente del centravanti olandese. Termina così 0-3 al Castellani.

Foto: Instagram Bologna