Orsolini: “Dopo il gol non ho capito più nulla. Non ci poniamo limiti”

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l’Inter, con un suo gol al 95′.

Queste le sue parole: “Mamma mia. Perché venivamo da una partita non bella a Bergamo, dove secondo me avevamo fatto un passettino indietro rispetto al percorso precedente. Oggi veniva una squadra tra le più forti d’Europa, l’Inter si presenta da sola. È una vittoria che vale doppio, può andare a mettere dei mattoncini per un altro sogno, che non dirò e che però sappiamo tutti, che quest’anno è molto più difficile, perché ci sono tante squadre racchiuse in pochi punti. Oggi serviva una giocata, è andata bene ed è capitata a me”.

È un gol che può essere decisivo.

“Fino a questo momento sicuramente, almeno per quanto mi riguarda. Poi farlo con una squadra in formissima… Hanno sì tantissime partite, ma hanno tanti ottimi giocatori: volevo fare loro i complimenti, perché sono venuti qui a giocare una grande partita dopo un quarto di finale di Champions. Dopo il gol non ho capito niente, ho esultato mi sono fatto male, mi sono tagliato. Sono fiero di questi ragazzi, della mia squadra, del percorso: ci stiamo divertendo un casino, comunque vada, ma non ci poniamo limiti”.

Foto: Instagram Bologna