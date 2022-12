Orsolini: “Con te sono cresciuto sia come uomo che come calciatore”

Riccardo Orsolini si unisce ai calciatori che hanno voluto ricordare Sinisa Mihajlovic nel giorno della sua triste scomparsa: “Tutte le cose che ci siamo detti, tutti i consigli, tutte le ‘bisticciate’, tutte le ramanzine che mi hai fatto, le risate, gli scherzi, sono tutte cose che porterò sempre nel mio cuore e che mi accompagneranno per tutta la vita…Mi hai cresciuto sia come uomo che come calciatore; hai fatto sì che tutti i sogni che avessi da bambino si realizzassero e per questo te ne sarò per sempre grato…Riposa in pace leone…Non ti dimenticheremo mai”.

Foto: Twitter Bologna