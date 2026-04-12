Orsolini: “Aston Villa? Crediamoci, siamo una squadra strana. Può succedere di tutto”

12/04/2026 | 21:50:30

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce, proiettandosi già contro l’Aston Villa.

Le sue parole: “Questa vittoria è importante perché ci dà slancio per giovedì. Sappiamo che sarà una battaglia difficile, però la palla è rotonda e il calcio è strano, non si sa mai. Noi siamo veramente una squadra strana, può succedere di tutto”.

Foto: sito Bologna