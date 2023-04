Orsolini apre, Milik sbaglia dal dischetto ma si fa perdonare: parità tra Bologna e Juventus al Dall’Ara (1-1)

Bologna e Juventus si dividono la posta in palio: termina 1-1 al Dall’Ara traL’inizio di gara è caratterizzato dalle polemiche legate al mancato funzionamento dello schermo VAR a bordo campo. La partita si sblocca dopo appena 10′ con il rigore di Orsolini che spiazza Szczesny con freddezza. La gara prosegue con il Bologna in gestione della palla, con i bianconeri che faticano in fase di riconquista. Al 31′ fallo di Lucumi su Milik, il Var richiama Sozza ed è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso centravanti polacco, ma Skorupski lo ipnotizza dagli undici metri.Dall’errore dal dischetto al gol del pareggio. Dopo un’ora di gioco Arkadiusz Milik ha trovato la rete dell’1-1 dal limite dell’area di rigore, decisiva la girata del polacco a fulminare Skorupski. All’84’ il Bologna sfiora il vantaggio con Aebischer ad approfittare in area di un’incertezza di Gatti: prova a scavalcare col pallone Szczesny, ma la sfera attraversa lo specchio della porta e finisce oltre il secondo palo. Al 93′ brivido per i padroni di casa con Medel che scivola per intercettare un passaggio di Iling e per poco non beffa il proprio portiere. Termina così 1-1 al Dall’Ara, Bologna e Juventus si dividono la posta in palio. I bianconeri rimangono al terzo posto a quota 60 punti, gli uomini di Thiago Motta, invece, rimane all’ottavo posto a quota 45 punti.

Foto: Instagram Juventus