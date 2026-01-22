Orsolini: “Amaro in bocca dopo il Celtic, ma grande prova di carattere”

22/01/2026 | 22:20:51

Riccardo Orsolini commenta così il 2-2 contro il Celtic ai canali ufficiali degli emiliani: “C’è un po’ di amaro in bocca per com’è finita. Abbiamo fatto una grande rimonta, assaggiando quasi i tre punti. È stata una grande prova di carattere da parte di tutta la squadra: abbiamo alzato il baricentro, macinato gioco e occasioni da gol, ma è andata così. Ultimamente ci capita spesso di partire con un gol di svantaggio, ma non è mai mancata la calma e la voglia di riprendere il gioco”.

Foto: Instagram Bologna