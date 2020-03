Orsolini: “A Bergamo non giocavo? Non ero pronto. Sono cresciuto, a Bologna avverto la fiducia”

Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Per la fiducia del club, della gente, dello staff tecnico, di Sinisa e in me stesso. Tutto questo ti porta stimoli cose buone e coraggio nel cercarne altre. A Bergamo non giocavo? Non ero pronto. Giocavo poco, una gara ogni sei, e quando entri vuoi dimostrare tutto il tuo mondo: e t’impappini. Da allora a oggi, comunque, sono cambiato tanto. Mi sento meno bambino. Sono capace di affrontare di petto le situazioni. Se c’è un problema ora lo dico. Ho imparato a rispettare educatamente tutti ma anche a farmi rispettare”.