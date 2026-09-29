Orsato: “Non esistono miei protocolli, la linea arbitrale è quella che vuole il calcio. Guida può arbitrare il Napoli, Maresca no”

29/09/2026 | 17:04:08

Il designatore arbitrale Daniele Orsato si è espresso dopo l’incontro con la stampa avvenuto a Lissone: “La linea è quella che vuole il calcio: i falli vanno fischiati, il VAR deve intervenire sul chiaro ed evidente errori. I calciatori rispondono in maniera encomiabile, gli arbitri si impegnano al massimo e stiamo assistendo a partite fantastiche. Non esiste nessun protocollo Orsato o mia linea, cerchiamo di uniformarci anche alle richieste di giocatori e squadre, che vedo abbastanza soddisfatti. Guida arbitrerà il Napoli, Maresca no”.

foto sito uefa