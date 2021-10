Orsato a Cristante: “Date la colpa a me se avete sbagliato il rigore?”

Retroscena svelato da DAZN sul discusso episodio del rigore concesso alla Roma che ha di fatto ‘annullato’ la rete successiva di Abraham. I giornalisti dell’emittente televisiva hanno infatti intercettato l’audio del colloquio tra l’arbitro Daniele Orsato e il centrocampista giallorosso Bryan Cristante. Il direttore di gara inizialmente cerca di spiegare la sua decisione e poi provoca il giallorosso:

“Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio. E poi date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore?”.

Foto: Sito AIA