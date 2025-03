OROZ, IL CAMPIONE OLIMPICO DELL’OSASUNA

L’Osasuna sta vivendo una grande stagione in Spagna, con una classifica che sorride e un 11° posto in classifica, ben oltre le aspettative iniziali. Una stagione che sta anche esaltando le qualità di tanti giovani, in particolare un figlio di questa maglia, ovvero Aimar Oroz, stellina del club, già nel giro delle Nazionali minori della Roja e campione olimpico in carica avendo vinto la Medaglia d’oro alle scorse olimpiadi di Parigi con la Spagna.

Si tratta di un giocatore polivalente, un trequartista, ma anche mezz’ala con spiccate doti offensive, che può anche giocare esterno in attacco.

Classe 2001,. 24 anni da campiere, Oroz è cresciuto nel settore giovanile dell’Osasuna, ha esordito in prima squadra il 31 maggio 2019, in occasione dell’incontro di Segunda División vinto per 2-3 contro il Córdoba. Con il club navarro contribuisce alla vittoria del campionato e al ritorno in massima serie nella stagione 2019-20, che lo lancia nel grande calcio. Il 19 luglio 2020, fa il suo esordio nella Primera División, disputando l’incontro pareggiato per 2-2 contro il Maiorca. Il 12 agosto 2022, realizza il suo primo gol con l’Osasuna, e, di conseguenza, anche nella massima divisione spagnola, nell’incontro vinto per 2-1 contro il Siviglia. Dopo inizi non facili, le sue prestazioni sono migliorare anno dopo anno, trovando continuità di rendimento e crescita dal profilo fisico e atletico. La stagione in corso è probabilmente la sua migliore in carriera, con 25 presenze, 5 gol e 4 assist in Liga e un gol in Copa del Re. Prestazioni che lo stanno aiutando a vincere premi individuali e a spingere l’Osasuna sempre più in alto.

Ha giocato nella nazionale spagnola Under-21, con la quale nel 2023 è stato finalista perdente agli Europei di categoria. Ma si è riscattato alla grande un anno dopo. Nel 2024 ha infatti vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi. In una estate di marca spagnola, con la vittoria dell’Europeo e delle Olimpiadi, insomma, certamente simbolo di fertilità del movimento, di cui Oroz è esponente.

Valutato circa 15 milioni, Oroz può certamente ambire a qualcosa di interessante in estate, quando si riaprirà il mercato. Infatti su di lui c’è una buona osservazione da parte di diversi club, tra cui l’Atletico Madrid.

Foto: X Osasuna