Orlando Gil: “Il Torino è un grande club. Vedremo”

05/07/2026 | 09:50:47

Ieri il Paraguay ha salutato il Mondiale, dopo l’1-0 contro la Francia. Uno dei protagonisti assoluti per i sudamericani è stato l’estremo difensore Orlando Gil. Con le sue prestazioni ha attirato l’attenzione di più di una squadra, tra cui alcune di Serie A. Fermato da Sky Sport il portiere non ha escluso un futuro in Italia: “Italia? Ora mi riposo qualche giorno, poi tutti insieme discuteremo le prossime mosse”. Il Torino è uno dei club che ha mostrato interesse: “È un grande club. Prima però c’è da fare una trattativa”.

Foto: Instagram Orlando Gil