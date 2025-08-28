Oristanio al Parma, sorpresa di martedì: ora è ufficiale

28/08/2025 | 12:18:32

Gaetano Oristanio è stato una delle sorprese che vi abbiamo raccontato martedì in esclusiva. Trasferimento al Parma in prestito gratuito con diritto di riscatto a 8 milioni (ricordiamo che l’Inter ha una percentuale del 30 per cento in caso di futura vendita). Oristanio era stato sondato dal Parma già a giugno. Ora è anche ufficiale. La nota del club: “Parma Calcio annuncia che Gaetano Oristanio è stato acquisito dal Venezia Football Club a titolo temporaneo con diritto di opzione. Con 62 partite disputate in Serie A nelle ultime due stagioni, 5 gol e 4 assist, Gaetano è un calciatore offensivo, che fa della versatilità di ruolo uno dei suoi grandi punti di forza, potendo ricoprire in campo varie posizioni fra centrocampo e attacco. Nell’ultima stagione ha dimostrato un talento puro, sapendo sfruttare la sua abilità nell’inserimento in area e sapendo anche aiutare i compagni di squadra con sacrificio e coraggio. Oggi Gaetano entra a far parte della Famiglia del Parma Calcio, pronto a vivere una stagione da protagonista!”.

Foto: X Parma