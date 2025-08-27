Oristanio-Parma, visite terminate: in arrivo la firma

27/08/2025 | 14:10:03

Terminate le visite mediche di Gaetano Oristanio, pronto ora ad apporre la firma sul contratto che lo legherà al Parma.

L’ex Venezia è stato una delle sorprese di ieri che vi abbiamo raccontato in esclusiva. Trasferimento al Parma in prestito gratuito con diritto di riscatto a 8 milioni (ricordiamo che l’Inter ha una percentuale del 30 per cento in caso di futura vendita). Oristanio era stato sondato dal Parma già a giugno, da ieri sera è in città e si è sottoposto alle visite mediche.