Esclusiva: Torino, in agenda nuovi dialoghi per Oristanio. Su Elmas…

13/08/2025 | 10:57:42

Gaetano Oristanio e il Torino: saranno ore importanti, sono previsti nuovi dialoghi per arrivare a una soluzione. Ricordiamo che il club granata è su Oristanio da fine giugno, quando ve ne parlammo per la prima volta senza che ci fossero tracce. I contatti sono stati sempre vivi, c’è stata una fase di stand-by perché i granata ci hanno provato seriamente per Elmas, ma adesso il macedone vuole aspettare la decisione del Napoli. E il Torino ha intenzione di tornare su Oristanio con l’apertura del Venezia che sa di dover trovare una soluzione per un calciatore di uno spessore chiaramente superiore rispetto alla Serie B.

Foto: Instagram Oristanio

