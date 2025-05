Oristanio: “Siamo fuori dalla zona rossa. Ma non è finita”

12/05/2025 | 21:39:47

Gianluca Oristanio attaccante del Venezia, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo contro la Fiorentina, fondamentale per la corsa salvezza dei lagunari.

Queste le sue parole: “Abbiamo compiuto uno step importante, ma il campionato non è ancora finito. Siamo tutte lì, la lotta è serrata e ci aspettano ancora partite fondamentali. Essere fuori dalla zona retrocessione in questo momento ci dà fiducia, ma dobbiamo restare concentrati e pronti a dare il massimo fino all’ultima giornata. Non attraversavo un periodo facile, ma l’importante è superare le difficoltà insieme al gruppo, con il lavoro e il sacrificio. Ho voluto ringraziare il compagno per l’assist perfetto. Dobbiamo continuare su questa strada: l’atteggiamento e la voglia di vincere sono fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi”.

Foto: Instagram personale