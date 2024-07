Oristanio si presenta: “Ho scelto il Venezia per il progetto e per Di Francesco”

Gaetano Oristanio è un nuovo calciatore del Venezia. Dopo l’annuncio, sono arrivate anche le prime parole del calciatore:”Ho scelto Venezia per il progetto tecnico e perché la squadra sarà guidata da un allenatore con una storia importante come mister Di Francesco. La squadra viene da una stagione fantastica culminata con una promozione meritata e sono molto felice di poter far parte questo gruppo. Spero di poter gioire insieme ai nostri tifosi per il raggiungimento di quelli che saranno i nostri obiettivi”.

Foto: sito Venezia