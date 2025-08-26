Oristanio, la sorpresa Parma (in poche ore) e quel retroscena sul contratto

26/08/2025 | 23:15:11

Gaetano Oristanio sarà un nuovo calciatore del Parma, confermando totalmente una nostra esclusiva che si è consumata nel giro di poche ore. Ve l’abbiamo raccontata in anteprima, subito dopo sono arrivate conferme di ogni tipo. Operazione in prestito con diritto di riscatto più eventuale percentuale da futura vendita, totale circa dieci milioni. Possiamo svelarvi un retroscena: nel contatto di Oristanio c’era la possibilità di liberarsi in prestito senza obbligo in caso di retrocessione del Venezia. C’era un limite temporale e nessuno ne ha approfittato, ma il club lagunare non ha voluto tarpare le ali all’esterno offensivo. E così Oristanio potrà ancora essere protagonista in Serie A, operazione più veloce della luce in un martedì dell’ultima settimana di agosto.

Foto: Instagram Oristanio