Oristanio e il Torino (quasi) due mesi dopo: ora si può chiudere

22/08/2025 | 23:25:58

Due mesi fa, era il 27 giugno, vi avevamo parlato di Gaetano Oristanio al Torino, il nome dell’esterno offensivo del Venezia fino a quel momento mai era stato accostato al club granata. Adesso le parti hanno ripreso a dialogare, Oristanio al Torino piace molto e vorrebbe regalare un nuovo esterno offensivo a Baroni. Difficilmente ci saranno novità all’interno di questo weekend (tra l’altro i granata giocheranno lunedì), ma esiste la volontà di avvicinarsi alla definizione della trattativa in prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto. Come già raccontato, anche il Verona ha sondato per Oristanio, ma ora dipende soltanto dal Torino.

Foto: Instagram Oristanio