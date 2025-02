Oristanio: “C’è rammarico, Mandas ha fatto una grande parata”

Un pareggio amaro per il Venezia che non riesce andare oltre lo 0-0 con la Lazio. A parlare della gara, al termine della partita, è stato Oristanio. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Abbiamo fatto una grande prestazione, l’atteggiamento era giusto, abbiamo avuto diverse occasioni quindi c’è rammarico. Dobbiamo essere anche contenti perché sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada per migliorare e salvarci cercando di essere concreti. Mandas ha fatto una grande parata, su di me è stato molto bravo. Conosciamo tutti la Lazio, è una grande squadra. Siamo scesi in campo con la voglia di portare a casa tre punti”.

FOTO: Instagram Oristanio