Oriol Romeu, l’Al-Shabab sulle tracce dell’ex Barcellona

07/09/2025 | 19:50:38

Oriol Romeu ha lasciato di recente il Barcellona. Il centrocampista della cantera blaugrana è attualmente svincolato e ha la possibilità di accasarsi dal miglior offerente. E quando si parla di cifre importanti, quale destinazione migliore per l’ex Chelsea se non l’Arabia? Infatti, stando a quanto riferito da Sport, il giocatore classe ’91 potrebbe fare le valigie destinazione Riad, sponda Al-Shabab di Imanol Alguacil.

Foto: sito Barcellona