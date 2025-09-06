Oriol Romeu, il canterano che non ha mai spiccato il volo

06/09/2025 | 10:15:45

Oriol Romeu ha lasciato il Barcellona nella giornata di ieri, come annunciato dal club catalano attraverso un comunicato ufficiale. In giro per l’Europa dal 2011 in poi, tra Chelsea, Southampton e vari presiti in giro per la Spagna, il canterano ha fatto rientro a “casa” nell’agosto del 2022, quando il club blaugrana ha deciso di affidarsi nuovamente a lui, pagandolo 3,4 milioni di euro e firmando un triennale con clausola rescissoria da 400 milioni – non una notizia da quelle parti -. Ma il suo secondo capitolo con la maglia della sua vita è terminato nuovamente nel 2024, con un prestito al Girona. Lui, un centrocampista completo, capace di gestire il gioco, proteggere la difesa, fare pressing e aprire la manovra sulle fasce. Un elemento valido, indubbiamente, ma chiuso inevitabilmente dai mostri sacri del ciclo vincente dei catalani: Xavi, Iniesta e Sergio Busquets. Questione di epoca, questione di tempismo. O forse no. A distanza di 15 anni dall’esordio nella partita di andata della Supercoppa di Spagna contro il Siviglia, per Romeu si aprono, ancora una volta, nuovi orizzonti, lontani però dalla sua amata terra.

Foto: X Barcellona