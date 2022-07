Origi si presenta: “Qui si percepisce la passione che hanno i tifosi, voglio fare la storia del club”

Tutta la voglia e la determinazione di Divock Origi neo attaccante del Milan, nelle dichiarazioni rilasciate ai canali del club rossonero. Dall’arrivo in Italia alla passione dei tifosi.

Queste le parole del belga.”Arrivando qui mi sono sentito subito a casa. Sono in un club con una grande storia, e ora voglio iniziare a conoscere la sua cultura, voglio capire le persone, come vanno le cose qui e fino a ora è stato tutto fantastico. Io amo il calcio, sono un appassionato di calcio e qui ho visto tutto l’entusiasmo che c’era in città quando ho giocato contro il Milan la scorsa stagione. Si percepiva tutta l’adrenalina di quella corsa al titolo durata fino all’ultima giornata, si percepiva tutta quell’energia che poi si è scatenata dopo tanti anni di attesa. Si è vista sia la passione della città che la qualità di questa squadra”.

Foto: Twitter Milan