Origi si presenta: “Ho scelto il Milan lo scorso anno, qui l’opportunità per crescere ancora”

Prima Lukaku, ora Origi, Milano accoglie i due attaccanti della nazionale belga. Se per l’attaccante dell’Inter si tratta di un ritorno, è una prima volta per il nuovo attaccante del diavolo. In questi minuti è in corso la conferenza stampa di presentazione e Origi ha parlato degli obiettivi che si è prefissato, ma anche della scelta ricaduta sul Milan. Una scelta facile per lui.

Queste le sue parole. “Ho scelto il Milan alla fine della scorsa stagione, anche se ero molto concentrato sulla conclusione dell’anno col Liverpool. Poi al termine dell’anno mi era molto chiaro che qui c’era un progetto molto speciale e che tutti erano della stessa idea. La storia speciale che il club sta scrivendo e la possibilità di mettere a disposizione le mie qualità, la mia ambizione e la mia visione, era molto allettante”.

Foto: Twitter Milan