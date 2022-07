Origi: ” Posso prendere ispirazione da ogni campione che ha giocato qui”

Divock Origi si è presentato come nuovo giocatore del Milan e in conferenza stampa ha risposto anche a chi lo accostava ai grandi campioni del passato. Nessun paragone, solo ispirazione da prendere per ogni campione che ha giocato al Milan. Cosi il belga che ha aggiunto poi: “I giocatori che ammiro? Ce ne sono tanti che hanno fatto la storia del Milan, qui hanno giocato fuoriclasse come Shevchenko, van Basten o Inzaghi: non credo nelle comparazioni, ogni storia è diversa, ma credo che tutti hanno fatto la storia di questo club. Sarà importante inserirsi in questo tipo di cultura, è possibile prendere ispirazione da ogni campione che ha giocato qui, non solo attaccanti”.

Foto: Twitter Milan