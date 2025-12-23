Origi e il Milan, un amore mai sbocciato

23/12/2025 | 23:23:35

Oggi pomeriggio il Milan e Divock Okoth Origi (30 anni, attaccante belga) si sono detti addio. Il loro è stato un amore mai sbocciato. L’attaccante è passato alla ribalta negli anni con Lille e soprattutto con il Liverpool, dove ha vinto la Champions League 2019, segnando gol storici come quelli contro il Barcellona e nella finale con il Tottenham. Al Milan si pensava potesse ripetersi e trovare continuità. �

Dopo l’esperienza inglese, nell’estate del 5 luglio 2022 Origi ha firmato per il Milan con un contratto quadriennale fino a giugno 2026 e un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti a stagione.

La permanenza di Origi a Milano è stata una delle esperienze più deludenti della sua carriera recente. Solo 27 presenze e 2 gol. Media gol molto bassa (circa 0,07 gol a partita) rispetto a ciò che ci si poteva aspettare da un attaccante di livello internazionale.

I dati considerano solo le partite di Serie A, ma includendo anche presenze in Coppa o competizioni internazionali il totale complessivo di partite giocate per il Milan resta modesto con appena 2 reti messe a segno negli oltre 30 incontri disputati complessivi.

Ci sono diverse ragioni che hanno trasformato Origi da potenziale rinforzo in una delusione rossonera. Origi non è mai riuscito a trovare continuità e incisività sotto porta. Inoltre, appena arrivato ha dovuto fare i conti anche con problemi fisici, che ne hanno limitato la presenza e la condizione atletica, peggiorando ulteriormente la sua integrazione nel Milan. Nella stagione 2023/24 è stato mandato in prestito al Nottingham Forest, ma anche lì non ha lasciato il segno, senza gol in 20 presenze in Premier League. Tornato a Milano, la società lo ha relegato al progetto Milan Futuro, in Serie C, praticamente lontano dal gruppo e dal calcio dei grandi, senza più apparizioni in Serie A da oltre 600 giorni prima dell’addio, arrivato oggi.

Origi firmò a parametro zero dal Liverpool, oggi lascia il club a suggellare un amore mai sbocciato.

Foto: sito Milan