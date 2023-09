Origi al Nottingham Forest: il comunicato del Milan e la formula

Il Milan ha reso noto con un comunicato l’operazione con il Nottingham Forrest per Divock Origi.

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Divock Origi al Nottingham Forest FC. Il Club rossonero augura a Divock le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva”.

Foto: Twitter Milan