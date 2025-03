Oriali su Conte: “È leale e sincero, fuoriclasse tra perdenti e bugiardi di successo”

Gabriele Oriali ha parlato di Antonio Conte nel corso di un intervento a Radio Crc. “Un allenatore forte come lui dà qualcosa in più alla squadra. Come ho già detto, lui è un fuoriclasse. È schietto, leale e sincero, ma in alcuni casi può diventare un problema, soprattutto in un ambiente come il nostro dove ci sono perdenti e bugiardi di successo. Antonio si contraddistingue per la sua capacità di riuscire a creare un gruppo eterogeneo, unito e coeso: i risultati si vedono anche per questo”.

Foto: Instagram Napoli