Oriali: “Nazionale? Ci aspetta un periodo difficile. Il gesto della curva della Juve contro Mazzola? Spero che vengono riconosciuti i protagonisti”

21/09/2026 | 20:30:33

Gabriele Oriali ha parlato alla Rai del nuovo corso della Nazionale: “Il momento non è certo dei migliori, sappiamo che ci aspetta un periodo particolare e difficile. Lo devono sapere anche i ragazzi. L’importante è che ci sia da parte loro e di tutti noi consapevolezza del momento. Condividerlo, responsabilità, rispetto, e un po’ di disciplina che non guasta mai. Anche perché si deve ritrovare questo ambiente, e ritrovare una squadra e un gruppo, perché attraverso quello si possono raggiungere dei risultati. La curva della Juve che si è girata? Non è stata una bella immagine, ma se n’è parlato abbastanza. Spero che si riesca a riconoscere queste persone e lasciarli fuori dallo stadio, è una cosa che ci riempie di vergogna. Ci sono campioni che vanno al di là della maglia che indossano. Sono gesti deprecabili e brutti da vedere”.

foto vivoazzurro.it