Oriali: “Le accuse dell’Armenia a Bonucci? Abbiamo dormito lo stesso”

Gabriele Oriali, team manager della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista del match contro la Finlandia: “Non sarà una partita facile come contro l’Armenia. Le accuse dall’Armenia per Bonucci vi hanno toccato? Assolutamente no. In panchina mi sembrava giusto dare il secondo giallo proprio per l’intenzionalità. Noi abbiamo dormito lo stesso. Stasera spero e mi auguro che l’approccio e l’atteggiamento sia diverso rispetto quello evidenziato contro l’Armenia. Non sarà facile perché anche loro si giocano una fetta di qualificazione. Saremo pronti consapevoli che sarà una partita giocata ad alti ritmi”.

Foto: Screenshot Rai