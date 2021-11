Oriali: “La Nazionale è la mia vita. Qui mi sento come se fossi a casa mia”

Lele Oriali ha parlato nel corso della presentazione dell’App del Museo del Calcio di Coverciano. Ecco le parole rilasciate dal team manager dell’Italia: “Io qui sono di casa, sono qui dal 1967. Sono tanti anni che la frequento, ho indossato tutte le maglie della Nazionale e poi ho proseguito come dirigente. La Nazionale è la mia vita, non solo sportiva, e mi ha accompagnato per tutti questi anni“.

Oriali ha poi continuato: “Mi ha fatto diventare uomo e mi ha dato delle ottime soddisfazioni, soprattutto nel 1982 e per la vittoria dopo tantissimi anni dell’Europeo. Siamo riusciti a riportare a casa un titolo. Ancora oggi, quando ascolto l’inno che sia di un atleta di calcio o di un’altra disciplina mi tocca ancora, qui come se fossi a casa mia“.

Foto: sito vivoazzurro.it