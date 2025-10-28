Oriali: “De Bruyne? Stop lungo, 3-4 mesi. Ma Lukaku torna a breve”

28/10/2025 | 18:26:43

Lele Oriali vice allenatore del Napoli, è intervenuto a Dazn prima della gara di Lecce.

Queste le sue parole: “La partita di Eindhoven deve essere sempre da avvertimento, le partite vanno affrontate sempre con lo stesso piglio. Mai sottovalutare nessuno. De Bruyne? Sapremo qualcosa in più dopo l’intervento, purtroppo sappiamo che starà fuori dai tre ai quattro mesi. Purtroppo. Dispiace anche perché si era inserito molto bene nei nostri schemi, stava dando una grossa mano anche dal punto di vista dell’esperienza. Però questa settimana rientra Lukaku, speriamo di recuperarlo presto, non elenco tutti gli infortuni che abbiamo subito ma siamo riusciti a sopperire sempre a questo. I sostituti sono stati all’altezza”.

Foto: sito FIGC