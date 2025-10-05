Oriali: “De Bruyne out? Scelta tecnica, nessun problema. Non sottovalutiamo il Genoa”

05/10/2025 | 17:49:26

Gabriele Oriali, vice allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro il Genoa.

Queste le sue parole: “Dalla scorsa stagione non conserviamo un bel ricordo del Genoa, quindi dovremo affrontare questa gara con la mentalità giusta e con un atteggiamento deciso”.

Fase di adattamento per De Bruyne? “Per inserirlo completamente ci vuole tempo, ma i risultati ci stanno dando ragione. Oggi resta fuori per una scelta tecnica, così come in passato erano stati esclusi Lobotka e Anguissa. Le partite sono tante e tutti devono sentirsi coinvolti”.

Neres schierato dal primo minuto? “Oggi tocca a lui, ma abbiamo in panchina altri giocatori pronti a dare una mano. L’importante è capire le decisioni del mister ed essere sempre disponibili”.

Su Hojlund. “Sta facendo molto bene, si è inserito nel gruppo e i risultati si vedono. Mi auguro che continui su questa strada”.

Foto: sito FIGC