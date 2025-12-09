Oriali: “Con il Benfica sfida tosta. Mourinho? Mai un nemico”

09/12/2025 | 11:20:29

Gabriele Oriali, vice allenatore del Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla prossima sfida contro il Benfica, dove ritroverà José Mourinho, che all’Inter ha vinto il Triplete.

Queste le sue parole: “L’addio all’Inter? Io sarei rimasto, l’Inter è la mia seconda pelle, non conto i successi delle mie varie carriere, quella da giocatore, da direttore sportivo e da dirigente. So che con l’Inter ho vinto otto dei dieci scudetti della seconda stella”.

Il passaggio al Napoli: “Mi chiama Antonio e mi dice: dai, vieni. Io sto sopra ai 70, sono sempre stato a casa, a Firenze li avevo con me, da Parma tornavo quasi ogni sera, da Bologna in due ore e mezza rientravo. Mi sembra troppo staccarmi. E quindi convoco moglie e figlie, spiego e dico: che faccio? Mi hanno messo le valigie davanti alla porta”.

Ma domani sera il Napoli affronterà il Benfica e Oriali incontrerà di nuovo Mourinho. Ma da rivale in Champions: “Che cosa faremo? Se ci sentiremo? Neanche un messaggio. Ci incroceremo allo stadio, direttamente lì, e sapremo parlare con gli occhi e con gli sguardi. È già successo di vivere sfide da avversari, nemici mai. So solo che sarà una gara difficile”.

Foto: sito FIGC