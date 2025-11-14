Ordonez: “Stiamo seguendo Cuesta e miglioriamo. Ripartiamo dal secondo tempo con il Milan”

14/11/2025 | 16:13:53

Ordonez del Parma ha parlato in conferenza stampa: “Noi stiamo seguendo il tecnico, lavoreremo prima del Verona. Stiamo migliorando: contro il Milan, soprattutto nel secondo tempo si sono visti i miglioramenti del gruppo, stiamo lavorando tanto anche sull’attitudine. Dobbiamo andare a Verona per affrontare la partita con la stessa mentalità che abbiamo avuto contro il Milan. Le indicazioni di oggi sono chiare, abbiamo potuto fare il nostro gioco: sfruttare l’amichevole per preparare la prossima gara contro il Verona. Anche nelle giovanili ho giocato da regista, ma mi posso adattare alle richieste del mister. Al centro, a destra, a sinistra non mi importa molto: penso a dare sempre il meglio di me”.

