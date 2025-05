Ordonez, la rincorsa Atalanta (da gennaio) continua

21/05/2025 | 23:59:56

Lo scorso gennaio vi avevamo svelato come un profilo che l’Atalanta studiato per l’estate ormai in arrivo era quello di Joel Ordonez, difensore centrale di 21 anni originario dell’Ecuador e di proprietà del Club Brugge. Confermiamo, l’interesse della Dea resta alto, pur in presenza di una concorrenza importante. La valutazione lo scorso gennaio era già di circa 20 milioni, sul taccuino della Dea c’è anche Aaron Anselmino, classe 2005 di proprietà del Chelsea. E l’intenzione resta quella di riscattare Kossounou, ma bisogna trovare un’intesa con il Bayer Leverkusen.

Foto: Instagram Ordonez