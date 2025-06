Ordonez annuncia: “Ho firmato con il Parma, sarò in Italia a luglio”

01/06/2025 | 20:47:13

Christian Ordonez si avvicina al Parma. Ad annunciarlo è proprio il centrocampista classe 2004 del Velez Sarsfield, che in un’intervista rilasciata a Sabado Velez ha svelato: “È stato già tutto firmato, per cui suppongo di sì. Aspetto solo di andare a Parma, partirò a luglio per l’Italia. L’idea è di viaggiare con la mia famiglia, in modo che anche loro conoscano la città. Sarà la prima volta per tutti, quindi sarà bello farlo assieme. Sono molto contento e molto felice, lo è anche la mia famiglia, mia mamma si è messa a piangere”. Sui match dei ducali: “Ho visto le partite, quando non riuscivo guardavo gli highlights. Anche la mia famiglia seguiva, eravamo attenti. Però non ho voluto guardare l’ultima giornata. La squadra che non vedo l’ora di affrontare? In questo momento direi l’Inter. Amici in Italia? Quando Castro (attaccante del Bologna, ndr) ha saputo che sarei venuto a Parma mi ha detto che saremo ad un’ora di distanza, quindi ci potremo veder

Foto: Instagram Ordonez